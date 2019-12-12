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Благодаря студентам ПсковГУ школьники из Новоржева узнали, как поддерживать здоровье сердца

Студенты медицинского факультета ПсковГУ и волонтеры встретились с восьмиклассниками Новоржевской школы и поговорили о пользе здорового образа жизни. Темой беседы стала проблема сердечно-сосудистых заболеваний и возможность снизить их риск, пишет районная газета «Земля новоржевская», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Сперва студенты предложили школьникам разделиться на несколько команд и принять участие в профилактическом квесте «Сберегая сердца». Ребятам рассказали о признаках и фактах самых смертоносных болезней в мире, а также научили определять симптомы, сигнализирующие о сердечно-сосудистых заболеваниях.

Затем учащиеся узнали об основных цифрах-показателях для поддержания собственного здоровья, а именно о пользе ежедневных 30-минутных умеренных физических тренировок.

Закрепить полученные знания дети смогли с помощью тонометра - аппарата для измерения артериального давления. Школяры научились самостоятельно снимать показания до и после физической активности.

Завершилась встреча награждением школьников небольшими символическими призами.