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Чем полезна для иностранцев современная русская литература, расскажет в ПсковГУ писатель Алексей Варламов

Как современная русская литература поможет иностранцам в изучении языка, расскажет писатель Алексей Варламов участникам II Международной научно-практической конференции «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0» пройдёт в ПсковГУ 19 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы XX века Алексей Варламов на пленарном заседании конференции «Мир без границ» в стенах университета расскажет о том, почему книги современных русских авторов полезна для изучающих русский язык как иностранный как источник страноведческой информации.



Отметим, Алексей Варламов – член Совета по культуре при президенте России, с 2014 года является ректором Литературного института им. А.М. Горького. Постоянный автор серии книг «Жизнь замечательных людей». Произведения Варламова переведены на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, китайский, вьетнамский и другие языки.

Напомним, в 2019 году ПсковГУ повторно включен министерством образования и науки РФ в перечень организаций, уполномоченных на проведение государственного тестирования по русскому языку для иностранцев. Кроме тестирования, специалисты ПсковГУ активно сотрудничают с московскими и петербургскими коллегами: проводят совместные исследования, разрабатывают новые цифровые решения для РКИ.