←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новые институты
Лаборатория экомониторинга
Студенты - «Волонтеры культуры»
Строительство кампуса
Внедрение онлайн-курсов
Инжиниринговый центр ПсковГУ
Гордость университета
ещё Универ / Научная жизнь 16.08.2019 14:350 Историк ПсковГУ изменил представления о военном деле Сасанидского Ирана 23.09.2019 15:020 ПсковГУ и МГУ запускают совместную экологическую школу в «Артеке» 20.09.2019 17:440 Роль вуза в развитии национальной системы квалификаций презентовала эксперт ПсковГУ на московской конференции по HR 20.09.2019 16:230 Команда ПсковГУ на интенсиве НИУ ВШЭ: Мы будем внедрять онлайн-курсы 13.09.2019 15:330 ПсковГУ открыл первый в регионе молодежный инжиниринговый центр 12.09.2019 15:430 ПсковГУ совместно с МГУ создает лабораторию глобального экомониторинга
Универ / Научная жизнь

ПсковГУ и МГУ запускают совместную экологическую школу в «Артеке»

23.09.2019 15:02|ПсковКомментариев: 0

ПсковГУ и МГУ будут проводить экологическую школу для детей в Международном детском центре «Артек». Команда ПсковГУ во главе с врио ректора Натальей Ильиной защитила проект школы 25 сентября в Крыму, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета. 

Экошкола в «Артеке» - это возможность для детей встретиться с учеными мирового уровня: директором Ботанического сада МГУ, профессором Владимиром Чубом, заместителем директора Ботанического сада МГУ Алексеем Ретеюмом и архитектором Аптекарского огорода Артемом Паршиным. Заниматься с детьми будут профессора, доценты и научные сотрудники биологического факультета МГУ и естественно-географического факультета ПсковГУ.

Под руководством ученых дети будут изучать местную экологию, исследовать флору и фауну на территории Артека в полевых экскурсиях, опираясь на теоретические знания, которые они получат на занятиях по зоологии, ботанике, физиологии растений и гидрохимии. Кроме того, предусмотрены такие формы учебных занятий , как экологические дебаты, лабораторные работы и эко-квест. Каждый ребёнок уедет из лагеря с опытом работы над настоящим практико-ориентированным экологическим проектом.

«Зоологические путешествия по паркам Артека, изучение биоразнообразия водных сообществ Черного моря и экологических проблем морей и океанов научат детей относиться к планете более ответственно, сформируют экологическое мировоззрение», - говорят разработчики проекта.

Проект ориентирован на детей 11-13 лет. В конкурсном отборе примут участие 200 школьников из 10 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Отбор будет проводиться на основе экологической олимпиады ПсковГУ. Всего выделено 25 путевок.

Одно из главных преимуществ проекта – возможность его тиражирования. Разработанные для экошколы базы экологических кейсов и прикладных проектов можно будет использовать для других профильных смен. Кроме этого, дети, прошёдшие экологическую школу в «Артеке», будут приглашены на профильные мероприятия и олимпиады в МГУ и ПсковГУ, смогут принять участие в «Ночи науки» ПсковГУ и получат дополнительные возможности для участия в международных молодежных конференциях.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
23.09.2019, 15:020 ПсковГУ и МГУ запускают совместную экологическую школу в «Артеке» 23.09.2019, 13:510 В ПсковГУ пройдет «Всероссийский экономический Диктант» 20.09.2019, 20:340 В Пскове стартовал курс социальной журналистики в рамках проекта «Моя история» 20.09.2019, 17:440 Роль вуза в развитии национальной системы квалификаций презентовала эксперт ПсковГУ на московской конференции по HR
20.09.2019, 16:230 Команда ПсковГУ на интенсиве НИУ ВШЭ: Мы будем внедрять онлайн-курсы 19.09.2019, 18:360 В ПсковГУ проходит набор на программу профессиональной переподготовки «Корпоративный юрист» 16.09.2019, 16:270 Студенты ПсковГУ о проекте «Волонтеры культуры»: Самым большим открытием стало общение с монахами 13.09.2019, 16:020 Китайский с нуля: ПсковГУ приглашает на языковые курсы
13.09.2019, 15:330 ПсковГУ открыл первый в регионе молодежный инжиниринговый центр 13.09.2019, 10:151 Наркополицейские приняли участие в адаптационной неделе первокурсников ПсковГУ 12.09.2019, 15:430 ПсковГУ совместно с МГУ создает лабораторию глобального экомониторинга 10.09.2019, 15:151 Аспирант ПсковГУ изучил трансформацию структуры населения Псковщины и получил степень кандидата наук
10.09.2019, 14:450 Первое лабораторное занятие Кикоинского класса прошло в ПсковГУ 10.09.2019, 13:310 Команда ПсковГУ освоит современные форматы преподавания на образовательном интенсиве НИУ ВШЭ 10.09.2019, 08:590 ПсковГУ объявляет набор на программу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 05.09.2019, 12:530 Кафедра теологии ПсковГУ осуществляет набор на программы дополнительного профессионального образования
04.09.2019, 16:466 Новые институты появятся в ПсковГУ 04.09.2019, 16:313 С 6 сентября на строительство кампуса ПсковГУ выходит новый подрядчик 04.09.2019, 16:043 В ПсковГУ появится новый проректор по научной работе 04.09.2019, 15:414 Наталья Ильина: Все сотрудники ПсковГУ будут работать по эффективному контракту
04.09.2019, 15:230 В ПсковГУ абитуриенты подали на 32% больше заявлений, чем в прошлом году 04.09.2019, 14:302 Врио ректора ПсковГУ: Устроив 1 сентября в новом формате, мы показали, чем можем быть интересны 04.09.2019, 12:160 В колледж ПсковГУ поступило на 20% абитуриентов больше, чем в прошлом году 03.09.2019, 16:394 Кикоинский класс в Пскове: Для кого, зачем и почему
02.09.2019, 12:230 Прием заявок на «Поход Первокурсника- 2019» стартовал в первый день осени 01.09.2019, 16:000 Первый звонок нового учебного года прозвучал на празднике в Пскове 29.08.2019, 11:250 Интерактивы, розыгрыши призов и концертная программа: афиша праздника 1 сентября в Финском парке 28.08.2019, 21:321 Псковичи смогут задать экспертам вопросы о массовом внедрении искусственного интеллекта
27.08.2019, 18:120 Государственный академический университет гуманитарных наук запускает сетевую академическую магистратуру с ПсковГУ 27.08.2019, 17:020 На факультетах ПсковГУ пройдут организационные собрания для первокурсников 27.08.2019, 16:3514 Строить кампус ПсковГУ будет новый подрядчик 27.08.2019, 12:450 В ПсковГУ поступило на 32% больше местных одиннадцатиклассников
26.08.2019, 16:020 У учеников «кикоинского класса» проводить занятия будут преподаватели из ПсковГУ 24.08.2019, 18:420 ПсковГУ и три псковские школы представляют свои проекты на всероссийском форуме «За ЗОЖ» 24.08.2019, 15:203 Алкоголь, табак, наркотики можно заменить только одним - жизнью: митрополит Псковский и Порховский Тихон 23.08.2019, 17:450 ПсковГУ приглашает на курс по моделированию и пошиву женской одежды
23.08.2019, 16:248 Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудят с экспертами возможности кооперации науки, производства и образования 22.08.2019, 17:050 Самую короткую сессию ПсковГУ смогу сдать все желающие на празднике 1 сентября в Финском парке 20.08.2019, 15:360 ПсковГУ объявляет набор на программу «Корпоративный юрист» 19.08.2019, 13:264 ПсковГУ приглашает на программу «Государственное и муниципальное управление»
16.08.2019, 16:431 Институт РАН создаст Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России 16.08.2019, 14:350 Историк ПсковГУ изменил представления о военном деле Сасанидского Ирана 14.08.2019, 13:390 Факультет менеджмента ПсковГУ ждет абитуриентов 14.08.2019, 12:170 Наталья Ильина о нацпроекте «Наука»: Наша задача - объединить науку с экономикой
14.08.2019, 11:100 Декан физмата ПсковГУ: Порадовал интерес к педагогическому направлению 14.08.2019, 10:443 Льготный кредит на образование стал доступен для студентов ПсковГУ 13.08.2019, 18:304 Декан факультета менеджмента ПсковГУ: Наш факультет продолжает держать планку 13.08.2019, 12:240 Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября
12.08.2019, 20:311 В ПсковГУ впервые состоялся набор на бюджет направления «Таможенное дело» 09.08.2019, 11:320 Декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ: У нас традиционно самый высокий проходной средний балл 08.08.2019, 17:353 Только иностранцы-соотечественники зачислены на бюджетные места в ПсковГУ 08.08.2019, 17:091 Число абитуриентов из Псковской области выросло на 20% в ПсковГУ
08.08.2019, 16:121 Не поступившие на бюджет абитуриенты смогут бесплатно учиться на заочном отделении ПсковГУ 08.08.2019, 16:051 Абитуриенты, набравшие более 230 баллов за ЕГЭ, получат подарок от ПсковГУ 08.08.2019, 15:480 Наталья Ильина: В этом году уровень абитуриентов однозначно выше, чем в 2018 07.08.2019, 13:110 Судебные приставы и ПсковГУ договорились о проведении Дня открытых дверей
07.08.2019, 12:431 Более 1918 человек из 69 регионов России приняли участие в конкурсе на бюджетные места ПсковГУ 04.08.2019, 14:280 Пресс-служба ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса 04.08.2019, 11:580 В ПсковГУ вновь откроется «Школа общественно-политического лидера» 01.08.2019, 15:090 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Электроэнергетика и электротехника»
30.07.2019, 15:230 Студенческий фильм «ТВ ПсковГУ» об Идрице покажут в школах Псковской области 30.07.2019, 12:201 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Дизайн» 26.07.2019, 18:010 В Пскове презентовали сборник, ломающий стереотипное отношение к России 26.07.2019, 17:000 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Строительство»
26.07.2019, 10:161 В Пскове презентуют книгу «Российско-латвийские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем». 25.07.2019, 18:250 Большинство абитуриентов из Пскова и области считают ПсковГУ приоритетным для поступления 25.07.2019, 15:443 Вице-губернатор потребовал от подрядчика ускорить темпы благоустройства кампуса ПсковГУ 25.07.2019, 10:220 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Социальная работа»
25.07.2019, 07:571 Конкурс для поступающих на направление «Теология» в этом году составил два человека на место 21.07.2019, 11:180 В ПсковГУ состоялась рабочая встреча по подготовке необходимых кадров для региона 18.07.2019, 15:550 Врио ректора ПсковГУ перечислила основные качества соискателя, значимые для работодателя 18.07.2019, 15:058 Завод «Титан-Полимер» совместно с ПсковГУ планирует создать научно-образовательный центр
17.07.2019, 14:250 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Медицинская биохимия»  17.07.2019, 12:540 Филологи ПсковГУ представили в Риге сборник статей о российско-латвийских связях 17.07.2019, 11:580 Проекты ПсковГУ получили поддержку Росмолодежи 15.07.2019, 10:550 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Таможенное дело»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.