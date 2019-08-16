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ПсковГУ и МГУ запускают совместную экологическую школу в «Артеке»

ПсковГУ и МГУ будут проводить экологическую школу для детей в Международном детском центре «Артек». Команда ПсковГУ во главе с врио ректора Натальей Ильиной защитила проект школы 25 сентября в Крыму, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Экошкола в «Артеке» - это возможность для детей встретиться с учеными мирового уровня: директором Ботанического сада МГУ, профессором Владимиром Чубом, заместителем директора Ботанического сада МГУ Алексеем Ретеюмом и архитектором Аптекарского огорода Артемом Паршиным. Заниматься с детьми будут профессора, доценты и научные сотрудники биологического факультета МГУ и естественно-географического факультета ПсковГУ.

Под руководством ученых дети будут изучать местную экологию, исследовать флору и фауну на территории Артека в полевых экскурсиях, опираясь на теоретические знания, которые они получат на занятиях по зоологии, ботанике, физиологии растений и гидрохимии. Кроме того, предусмотрены такие формы учебных занятий , как экологические дебаты, лабораторные работы и эко-квест. Каждый ребёнок уедет из лагеря с опытом работы над настоящим практико-ориентированным экологическим проектом.

«Зоологические путешествия по паркам Артека, изучение биоразнообразия водных сообществ Черного моря и экологических проблем морей и океанов научат детей относиться к планете более ответственно, сформируют экологическое мировоззрение», - говорят разработчики проекта.

Проект ориентирован на детей 11-13 лет. В конкурсном отборе примут участие 200 школьников из 10 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Отбор будет проводиться на основе экологической олимпиады ПсковГУ. Всего выделено 25 путевок.

Одно из главных преимуществ проекта – возможность его тиражирования. Разработанные для экошколы базы экологических кейсов и прикладных проектов можно будет использовать для других профильных смен. Кроме этого, дети, прошёдшие экологическую школу в «Артеке», будут приглашены на профильные мероприятия и олимпиады в МГУ и ПсковГУ, смогут принять участие в «Ночи науки» ПсковГУ и получат дополнительные возможности для участия в международных молодежных конференциях.