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Будущие юристы из ПсковГУ познакомились с тонкостями адвокатской деятельности

Очередной мастер-класс для студентов юридического факультета ПсковГУ провели в Псковском отделении Ассоциации юристов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации, в этот раз студенты пообщались с руководителем аппарата Ассоциации Нелей Лебедевой, которая рассказала о деятельности Ассоциации. Затем мастер-класс продолжила адвокат Анна Здановская.

В своем выступлениях она затронула как общие темы, такие как развитие рынка юридической помощи или компетенция органов адвокатского самоуправления, так и частные вопросы, например защиту адвокатской тайны, статус адвокатского запроса, понятия разумности и добросовестности в Кодексе профессиональной этики адвоката. Она отметила, что современные адвокаты, как правило, совмещают и уголовную, и гражданскую практику. Жизнь диктует свои условия, поэтому нужно уметь быть коммуникабельным, нужно иногда быть психологом, особенно, когда люди обращаются с проблемами, связанными с судьбой близких, с вопросами, касающимся лишения свободы. В таких случаях человек приходит с эмоциями. Нужно уметь выслушать, суметь успокоить, а уже затем дать анализ ситуации, найти способ выхода из той или иной проблемы.

Участники мастер-класса активно включились в беседу и задавали много вопросов. Так, например, ребят интересовало, стоит ли выбирать юридические факультеты сегодня? «Не секрет, что рынок труда перенасыщен молодыми специалистами в сфере юриспруденции. Но я считаю, что спрос на грамотных молодых специалистов есть. Действительно, много людей, получивших юридическое образование, но мало качественно работоспособных специалистов. При этом нужно понимать, что сразу после окончания вуза невозможно устроиться в организацию и получать большие деньги. Необходимо долго и упорно нарабатывать практику, создавать репутацию и привлекать клиентов», - ответила Анна Здановская.

По окончании мастер-класса студенты ещё долго не расходилась, интересовались, как вступить в Ассоциацию юристов, чем они могут быть полезны, можно ли тут проходить практику. Все желающие были приглашены присоединиться к деятельности Ассоциации, например, помогать при консультировании граждан в дни бесплатной юридической помощи.

Напомним, что мастер-классы для студентов проводятся в рамках проекта «Защита прав социально-незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи в Псковской области» с использование гранта президента РФ, направленного на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.