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ПсковГУ выиграл Первый легендарный кубок АСБ Псковской области по баскетболу

Команда Псковского государственного университета выиграла Первый легендарный кубок АСБ Псковской области по баскетболу, который прошел в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Вторыми стали представители Великолукской сельскохозяйственной академии, на третьем месте команда Великолукского техникума железнодорожного транспорта, фарм-команда ПсковГУ стала четвертой.

Кубок разыграли по системе «Финала четырех». В первом полуфинале ПсковГУ разгромил ВЛТЖТ, а во втором ВГСХА уверенно обыграла команду ПсковГУ-фарм.

В решающих играх встретились победители и проигравшие каждой пары и разыграли итоговые места. В финале за 1 место ПсковГУ со счетом 72:47 обыграло ВГСХА.

Победителям и призерам вручили грамоты, кубки и медали. Самые результативные игроки в каждой команде получили памятные статуэтки. В команде ПсковГУ самым результативным стал Алексей Зарипов, в команде ПсковГУ-фарм - Николай Михайлов, в составе ВЛТЖТ - Павел Лемешев, а в команде ВГСХА - Дмитрий Корнейчук.