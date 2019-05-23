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Студенты ПсковГУ провели флешмоб в День России

12 июня студенты ПсковГУ провели танцевальный флешмоб «Россия в движении». На площади Ленина они исполнили трехминутный танцевальный номер, посвященный Дню России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета. В этот день флешмоб проходил во всех регионах страны.

«Когда Объединенному совету обучающихся предложили поучаствовать во флешмобе, я сразу поняла, что хочу принять участие, и после этого предложила свою кандидатуру в координаторы, - отмечает студентка факультета образовательных технологий и дизайна Елена Ульянкова. - Я рада, когда все ребята занимаются чем-то активным и развиваются».