Универ / Студенческий городок

Из ПсковГУ в «РосКосмос»: студенты вернулись с форума «КосмоСтарт 2019» с новыми идеями

Команда студентов Института инженерных наук и Института математического моделирования и игропрактики приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме космонавтики и авиации «КосмоСтарт 2019». Студенты узнали об инженерной составляющей ракетно-космической и авиационной отраслей и закрепили эти знания на практике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

«Это очень интересный опыт, - рассказала студентка Анна Васильева. - Особенно интересно было услышать актуальную информацию об отрасли, пообщаться со специалистами и самим опробовать космические технологии на симуляторах. Больше всего на форуме меня замотивировали истории летчиков-космонавтов. Их путь от обычных школьников до Героев России, лучше всего показывает, как важно становится профессионалом в своей деятельности, чтобы способствовать развитию страны, всего мира, процветанию человеческой цивилизации».

На форуме были продемонстрированы как доказавшие свою надежность системы, так и новые разработки в различных научных сферах, таких как космическая инженерия, биологические системы на орбите, конструирование и робототехника.

«Такие мероприятия мотивируют развивать свои навыки в этих сферах», - рассказали студенты.

Студенты планируют заняться просветительской деятельностью среди однокурсников в сфере космической и авиационной отраслях.

«Думаю, у нас получится вовлечь студентов в интересные проекты в сфере ракетно-космической отрасли, - подчеркивает Евгений. – Также мы расскажем своим коллегам-студентам о вакансиях и стажировках в российских компаниях, в том числе в РосКосмосе».

Студенты посетили различные площадки форума, такие как «Стыковка с МКС в ручном режиме», лекция об отслеживании и минимизации космического мусора и экскурсия по Yota Lab.

«На экскурсии нам показали роботов, а также настоящий кусок метеорита, - отмечает студент Юрий Фёдоров, - Даже дали его потрогать и, при желании, поднять. Весит он 53 килограмма».