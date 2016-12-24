Настоятель храма святых Жен-Мироносиц в Пскове получил условный срок за хранение оружия и наркотиков

Псковский городской суд приговорил настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова к трем годам лишения свободы условно за хранение оружия (статья 222 УК РФ) и наркотиков (статья 228 УК РФ).

Священник был задержан с оружием (в комплекте с глушителем) и крупной партией наркотиков, сообщил «Московскому комсомольцу в Пскове» источник из правоохранительных органов.

По информации «МК в Пскове», отец Сергий продолжает быть настоятелем храма, все также проводит службы.

Фото: «МК в Пскове»

Источник: Псковская Лента Новостей