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Настоятель храма святых Жен-Мироносиц в Пскове получил условный срок за хранение оружия и наркотиков

Настоятель храма святых Жен-Мироносиц в Пскове получил условный срок за хранение оружия и наркотиков

Псковский городской суд приговорил настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова к трем годам лишения свободы условно за хранение оружия (статья 222 УК РФ) и наркотиков...92



Настоятель храма святых Жен-Мироносиц в Пскове получил условный срок за хранение оружия и наркотиков

24.12.2016 13:22 ПЛН, Псков

Псковский городской суд приговорил настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова к трем годам лишения свободы условно за хранение оружия (статья 222 УК РФ) и наркотиков (статья 228 УК РФ).

Священник был задержан с оружием (в комплекте с глушителем) и крупной партией наркотиков, сообщил «Московскому комсомольцу в Пскове» источник из правоохранительных органов.

По информации «МК в Пскове», отец Сергий продолжает быть настоятелем храма, все также проводит службы. 

Фото: «МК в Пскове»

Источник: Псковская Лента Новостей



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