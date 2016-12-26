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Великолучанин украл из сумки двух посетительниц тренажерного зала 16 тысяч рублей и банковскую карту

26.12.2016 14:27 ПЛН, Псков

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили мужчину, подозреваемого в совершении кражи у местных жительниц.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Великих Луках 14 декабря из раздевалки тренажерного зала по улице Зверева была совершена кража. Из сумки, в которой находились вещи двух гражданок 1968 и 1974 годов рождения, неизвестный похитил более 16 тысяч рублей и банковскую карту. Позднее с этой карты были сняты 15 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью к стражам порядка.
 
Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу великолучанин 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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