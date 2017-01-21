4-летний ребенок погиб при пожаре в Дновском районе

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО35
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
При пожаре в деревне Морино в Дновском районе погиб 4-летний ребенок. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, сигнал о возгорании в частном жилом доме поступил спасателям в 16.29 21 января от очевидца.
В результате пожара погиб 4-летний ребенок. 6-летний мальчик с ожогами доставлен в Псковскую детскую областную больницу.
Причина пожара устанавливается.
Источник: Псковская Лента Новостей