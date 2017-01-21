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Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...4



4-летний ребенок погиб при пожаре в Дновском районе

21.01.2017 21:30 ПЛН, Псков

При пожаре в деревне Морино в Дновском районе погиб 4-летний ребенок. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, сигнал о возгорании в частном жилом доме поступил спасателям в 16.29 21 января от очевидца.

В результате пожара погиб 4-летний ребенок. 6-летний мальчик с ожогами доставлен в Псковскую детскую областную больницу.

Причина пожара устанавливается.

Источник: Псковская Лента Новостей



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