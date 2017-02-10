Никто из сотрудников правоохранительных органов не применял никакого оружия против подростков в Стругах Красных - прокурор Псковской области

Никто из сотрудников правоохранительных органов не применял никакого оружия против подростков в Стругах Красных. Как сообщил на встрече с журналистам 10 февраля прокурор Псковской области Сергей Белов, это подтверждается заключением баллистических экспертиз.

Отвечая на вопрос об оценке действий сотрудников правоохранительных органов в данной ситуации, Сергей Белов сказал, что это вопрос непростой, и давать оценки еще рано. Саму ситуацию он считает трагедией с непоправимыми последствиями.

«Многого я вам не скажу», - сказал Сергей Белов, пояснив, что порядок проведения подобных операций засекречен приказом министра внутренних дел. С учетом режима секретности, связанного с тактикой действий, давать оценку прокурор не стал бы. Оценки даст предварительное следствие. Продолжается расследование по нескольким уголовным делам: по факту убийства, по факту небрежного хранения оружия, по факту халатного отношения к своим обязанностям лиц, ответственных за профилактику.

Прокурор также прокомментировал запрос «одного из депутатов» о том, что прокурор присутствовал на месте трагедии, но ничего не сделал. Сергей Белов пояснил, что прокуратура не силовой орган, и, даже если прокурор находится на месте происшествия, он никогда не руководит действиями силовых структур. За это отвечает руководитель спецоперации.

«Я могу какой-то совет давать? Какой совет? Советы мне давал начальник УМВД. Он сильно переживал и предлагал не ходить на место, чтобы у нас не появилась вакансия прокурора», - сказал Сергей Белов. У него была возможность наблюдать за происходящим лично и видеть действия сотрудников СОБРа.

Сергей Белов поделился своими ощущениями: «Я как раз был за обстрелянной машиной. Я как раз был в зоне и слышимости, и видимости. Могу точно сказать, и это подтверждено, насколько мне известно, следственным экспериментом. Выстрелы в доме в этом месте, в том числе, где находились сотрудники Росгвардии, невозможно услышать».

Сергею Белову кажется (он уточнил, что может ошибаться), что произошло некое стечение обстоятельств, которое привело к трагедии. Основное – «ущербность в воспитании». И мальчик, и девочка росли в неполных семьях, подростки не ощутили полной любви родителей. Сергей Белов считает неправильным сравнение их с Ромео и Джульеттой. «Мог бы Ромео сказать своей Джульетте: "Вот нажмёшь сюда и издохнешь очень быстро?". Эта фраза определяющая. Они издохли, как они сами говорили, к сожалению», - сказал прокурор.

Отчим, возможно, требовал от девочки правильного поведения и, возможно, потребовал уже поздно. У Сергея Белова сложилось впечатление, что девочка мстила отчиму напоследок. Его опыт изучения уголовных дел свидетельствуют, что подростки находились «на пике гормонального взрыва».

Прокурор области пояснил, почему не пригласили психологов. Переговоры вела мать мальчика. «Кто лучше матери может вести переговоры? Какой психолог?» - сказал С. Белов. Оценку всем действиям дадут органы предварительного следствия. Сергей Белов подчеркнул, что никто никакого оружия не применял, это подтверждается заключением баллистических экспертиз.

Что касается размещения в сети Интернет фотографий тел убитых подростков, то это еще одна тема расследования.

Напомним, в середине ноября в одном из домов поселка Струги Красные забаррикадировались 15-летние юноша и девушка. Они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на вызов. По данным СК РФ, правоохранители в течение нескольких часов вели переговоры, не давшие результата. Позднее подростки перестали выходить на связь. Когда спецназ применил светошумовые гранаты и пошел на штурм, подростки были обнаружены мертвыми с огнестрельными ранениями. Согласно предварительным выводам следствия, молодой человек выстрелил в свою сверстницу, а затем совершил суицид.

Источник: Псковская Лента Новостей