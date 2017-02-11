Благодаря внимательности жителя Пыталовского района пограничники выявили контрабандную партию сигарет

Благодаря внимательному жителю Пыталовского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили контрабандную партию табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на дежурный телефон пыталовских пограничников поступил звонок от местного жителя. Абонент сообщил, что, следуя домой, обратил внимание на неизвестного, активно загружавшего коробки, обернутые в черный полиэтилен, в один из вагонов грузового состава. Понимая, что поезд дальше направится в пункт пропуска, а о содержимом загруженного можно только догадываться, бдительный гражданин незамедлительно принял решение сообщить о данном факте пограничникам.

При осмотре в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» следующего в сопредельное государство состава, в одном из вагонов с минеральными удобрениями пограничники обнаружили злополучные коробки, в которых, как было позже установлено, находились 11000 пачек сигарет. Предварительная сумма оценки выявленной табачной продукции составила более 300 тысяч рублей.

Изъятые табачные изделия переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

В настоящее время сотрудниками Пограничного управления уже установлено место погрузки контрабандной табачной продукции и проводятся мероприятия по установлению личности причастного к этой акции злоумышленника.

Источник: Псковская Лента Новостей