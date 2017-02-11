Житель Невельского района осужден за избиение знакомого во дворе его дома

Невельским районным судом Псковской области вынесен обвинительный приговор в отношении 30-летнего, ранее судимого местного жителя, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ст. 111 ч. 1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что невельчанин на почве личных неприязненных отношений схватил потерпевшего, вытащил его на улицу во двор дома, при этом повалив его на землю, умышленно нанес ему множественные удары кулаками и ногами по грудной клетке, голове и в область предплечья. Нанесенные телесные повреждения согласно судебно-медицинской экспертизе повлекли тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

Подсудимый признал вину в полном объеме.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Источник: Псковская Лента Новостей