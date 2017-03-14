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Стали известны подробности расправы над сотрудниками «скорой помощи» в Пскове

14.03.2017 13:24 ПЛН, Псков

Водителя «скорой помощи» избил нетрезвый муж беременной женщины, пишет газета «Курьеръ. Псков - Великие Луки»

Изданию удалось пообщаться с псковичкой Ириной Ивановой, которая в числе первых узнала о ЧП.

«О случившемся мне рассказал в приемном покое водитель скорой помощи, - рассказала Ирина. – Медики приехали к беременной женщине, у которой был срок, по-моему, 32 недели. В квартире находился пьяный муж неславянской наружности. Осмотрев женщину, фельдшер сказала, что надо ехать в больницу. Но не тут-то было, нетрезвый хозяин дома начал возмущаться, кричать жене: «Зачем тебе эта больница?»».

Затем разгневанный мужчина приказал фельдшеру выйди вон. Медик не сдавалась, сказав, что в ответе за свою пациентку и без нее не уйдет. А в это время молоденькая женщина шепотом умоляла фельдшера не оставлять ее. Однако хозяин выставил фельдшера, которая продолжила ждать беременную. Через несколько минут женщина вышла, но муж продолжил орать на супругу и на медика - то по-русски, то на своем языке.

«Обе спустились к карете «скорой помощи», оказалось, что беременная забыла документы и решила вернуться, - рассказала Ирина. - Фельдшеру же сказала не ходить, но она все равно поднялась в квартиру. Там супругу поджидал муж, и, судя по всему, ударил, потому что женщина заплакала. Когда все стали садиться в машину, из дома выскочил мужчина и снова стал нападать на жену. А она маленькая, худенькая. Фельдшер начала заступаться, не остался в стороне и водитель».

Он вышел из автомобиля, стал уговаривать, чтобы муж не препятствовал поездке жены в больницу. Разгневанный хозяин тут же стал «цепляться» за шофера. В конце концов, водителю удалось посадить женщин, но бузотер напал на него сзади и ударил кулаком так, что шофер ударился лицом и головой о кузов машины, после чего упал на землю.

«Фельдшер стала оказывать ему помощь, после чего скорая поехала в областную больницу», - добавила собеседница.

Как сообщалось, 10 марта около 12.45 водителю бригады скорой помощи, прибывшей в деревню Родина Псковского района, были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа и ссадины правой надбровной области. В целях обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения сообщения о преступлении материал проверки передан в органы Следственного комитета России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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