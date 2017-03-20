|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
|
Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Очередная стычка коневладельцев произошла в минувшее воскресенье в Детском парке г. Пскова. Соответствующие видеозаписи опубликованы на видеохостинге Youtube.
На представленных участниками конфликта видеозаписях видно, что в конфликте пытаются разобраться сотрудники полиции и администрации Пскова.
В социальных сетях отмечается, что результатом стычки стали три заявления в полицию.
Напомним, что на прошлых выходных в Детском парке также произошла драка между «лошадницами». Конкурентки по конному бизнесу избивали друг друга хлыстами на глазах у прохожих, в том числе детей.
Источник: Псковская Лента Новостей