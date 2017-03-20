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Очередная стычка «лошадниц» произошла в Детском парке. ВИДЕО

20.03.2017 11:52 ПЛН, Псков

Очередная стычка коневладельцев произошла в минувшее воскресенье в Детском парке г. Пскова. Соответствующие видеозаписи опубликованы на видеохостинге Youtube.

На представленных участниками конфликта видеозаписях видно, что в конфликте пытаются разобраться сотрудники полиции и администрации Пскова.

В социальных сетях отмечается, что результатом стычки стали три заявления в полицию.

Напомним, что на прошлых выходных в Детском парке также произошла драка между «лошадницами». Конкурентки по конному бизнесу избивали друг друга хлыстами на глазах у прохожих, в том числе детей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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