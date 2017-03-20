В Великих Луках почтили память героев-подпольщиков, расстрелянных фашистами 19 марта 1942 года

Ежегодно в середине марта в городе Великие Луки вспоминают героев-подпольщиков, расстрелянных фашистами 19 марта 1942 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования Великих Лук, в 2017 году, спустя 75 лет после дня расстрела, в памятных мероприятиях приняли участие старшеклассники, педагоги, ветераны, руководители города, представители общественных организаций, очевидцы трагических событий и родственники тех, кто погиб от рук фашистов.

16 марта в возложении цветов на Воинском мемориальном захоронении, где увековечены имена великолукских подпольщиков, принимали участие кадеты кадетской школы, депутат Великолукской городской Думы Александр мельянов, заместитель главы администрации города Великие Луки Ирина Бушенкова, председатель городского совета ветеранов, Почётный гражданин города Валентин Афанасьев, представители отдела по молодёжной политике Управления образования.

17 марта к памятнику, установленному в 1997 году на месте расстрела подпольщиков на Коломенском кладбище, возложили цветы юнармейцы поста №1. Вместе с юнармейцами к памятному месту пришли военный комиссар города Великие Луки Руслан Сукманов, начальник отделения призыва военного комиссариата Денис Шеклачев, представитель городской организации «Ветераны Вооруженных сил города Великие Луки и Великолукского района» Петр Подгорный.

В этот же день в краеведческом музее, в Центре патриотических инициатив имени А. Матросова, прошло музейное занятие «Патриоты города», посвящённое подвигу великолукских подпольщиков. На занятии более подробно рассматривалась работа подпольной группы в городской типографии, которую возглавлял Василий Цветков. Директор музея Татьяна Случаева и заведующая Центром патриотических инициатив Елена Кондратович рассказали о деятельности полиграфистов в оккупированном фашистскими захватчиками городе, об аресте патриотов и содержании их в застенках гестапо, о расстреле патриотов-подпольщиков 19 марта 1942 года. На занятии присутствовали учащиеся школы №1, №2. Кадеты кадетской школы пришли на занятие со своим учителем Ириной Кондрашовой - внучкой Василия Цветкова.

20 марта на митинг, посвящённый подвигу подпольщиков, на Коломенское кладбище пришли учащиеся школы №2. К присутствующим обратился Заслуженный учитель России Б.Ю. Ханин, который немало сделал для того, чтобы подвиг патриотов был признан и оценен.

Во всех торжественно-траурных мероприятиях со старшеклассниками принимала участие Зоя Хохлова, дочь расстрелянной фашистами Антонины Гусевой. В 1942 году ей было 12 лет. Своими детскими воспоминаниями о том страшном времени она поделилась с ребятами.

Источник: Псковская Лента Новостей