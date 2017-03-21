В Великих Луках у пенсионерки украли почти 0,5 млн рублей

20 марта в полицию города Великие Луки поступила информация о том, что около 14.00 неизвестные проникли в дом, расположенный на проезде Локомотивный, и украли оттуда деньги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по г. Великие Луки, ущерб составил 470 000 рублей.

Потерпевшая - гражданка 1932 года рождения.

Пенсионерка познакомилась с женщиной на улице. Та попросила попить воды, потом втерлась в доверие к доверчивой пожилой женщине и обокрала ее.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей