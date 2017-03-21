В Великих Луках у пенсионерки украли почти 0,5 млн рублей

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
20 марта в полицию города Великие Луки поступила информация о том, что около 14.00 неизвестные проникли в дом, расположенный на проезде Локомотивный, и украли оттуда деньги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по г. Великие Луки, ущерб составил 470 000 рублей.
Потерпевшая - гражданка 1932 года рождения.
Пенсионерка познакомилась с женщиной на улице. Та попросила попить воды, потом втерлась в доверие к доверчивой пожилой женщине и обокрала ее.
По данному факту проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей