Товарный поезд сбил 2-летнего мальчика в Плюссе

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?

Поддерживаю. Православие, самодержавие, народность — идеальная для нас формула

Положительно. Наша история и опыт многих других стран говорят в пользу монархии

Глава Крыма прав: когда кругом враги, демократия — лишнее. Нужны единоначалие и дисциплина

Почему бы и нет? Тем более, что в других формах правления мы разочаровались, а в Путине - нет

Я против. Надо смотреть в будущее, а не в прошлое

Тут и обсуждать нечего. Это антиконституционно — да и просто невозможно

Категорически против. Не хочу жить при царе

Другое

Затрудняюсь ответить







