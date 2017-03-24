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Товарный поезд сбил 2-летнего мальчика в Плюссе

25.03.2017 14:02 ПЛН, Псков

25 марта в 11.40 в Плюссе на железнодорожных путях товарный поезд сбил 2-летнего мальчика.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, ребенок получил множественные переломы и впал в кому. Пострадавший доставлен в Псковскую областную детскую больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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