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В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

27.03.2017 18:09 ПЛН, Псков

В Псковском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27 марта около 16.30 поступило сообщение о взрыве в районе деревни Анисимово.

По предварительной информации, взрыв произошел во время дорожных работ.

Погиб молодой человек 1994 года. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работают оперативные службы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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