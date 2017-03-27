В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

Здоровье
Активисты ОНФ и эксперты Фонда «Здоровье» оценили состояние системы здравоохранения в Псковской области 4
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
В Псковском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27 марта около 16.30 поступило сообщение о взрыве в районе деревни Анисимово.
По предварительной информации, взрыв произошел во время дорожных работ.
Погиб молодой человек 1994 года. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Источник: Псковская Лента Новостей