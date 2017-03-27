В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

В Псковском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27 марта около 16.30 поступило сообщение о взрыве в районе деревни Анисимово.

По предварительной информации, взрыв произошел во время дорожных работ.

Погиб молодой человек 1994 года. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Источник: Псковская Лента Новостей