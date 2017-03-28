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Житель Великих Лук заплатил почти 1 млн рублей за дизтопливо, но не получил его

29.03.2017 11:11 ПЛН, Псков

Житель Великих Лук оплатил дизельное топливо, но не получил его. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД города, 24 марта великолучанин заказал крупную партию дизельного топлива в фирме Санкт-Петербурга.

Автомашина с дизтопливом в Великие Луки выехала, для получения товара заказчику необходимо было оплатить два счета. Деньги в сумме 998 тысяч рублей великолучанин перевел на счет фирмы-поставщика, но топливо ему так и не отдали. Фирма уверяет, что переведенных денег не получила.

По факту предполагаемого мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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