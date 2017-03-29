Сегодня: Четверг, 30 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для женщин-автомобилистов Возмущены и требуют опровержения Аренда Вейдерсы из неопрена Участки на берегу реки Великой Черное молоко Лучшая интерьерная печать в Пскове Конкурс на звание лучшей Псков-ЭКСПО
В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

В Псковском районе произошел взрыв, погиб человек

В Псковском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27 марта около 16.30 поступило сообщение о взрыве в...15



Поддельные монеты номиналом 10 рублей обнаружили в Великих Луках

30.03.2017 09:24 ПЛН, Псков

27 марта в одном из банков города Великие Луки были обнаружены три монеты номиналом 10 рублей с признаками подделки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

По данному факту полиция города проводит проверку.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь