В одном из районов Пскова обнаружен труп пропавшего 13 марта Владимира Волкова

В одном из районов Пскова обнаружен труп пропавшего Владимира Волкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивался Владимир Волков 1981 года рождения, житель областного центра. 13 марта около 7.45 он вышел из дома по ул. Юбилейной в направлении детского сада №37 (Рижский пр., д. 33) и не вернулся.

В настоящее время розыск мужчины прекращен в связи с тем, что вчера в одном из районов областного центра было обнаружено его тело. По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей