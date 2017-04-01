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Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Опочке

02.04.2017 13:13 ПЛН, Псков

2 апреля, около 08.05, произошел пожар в жилом доме на улице 1 Мая в городе Опочке. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат.

В огне погиб 59-летний хозяин квартиры, его 61-летняя супруга госпитализирована с ожогами.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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