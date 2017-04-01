Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Опочке

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
2 апреля, около 08.05, произошел пожар в жилом доме на улице 1 Мая в городе Опочке. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат.
В огне погиб 59-летний хозяин квартиры, его 61-летняя супруга госпитализирована с ожогами.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Источник: Псковская Лента Новостей