Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Опочке

2 апреля, около 08.05, произошел пожар в жилом доме на улице 1 Мая в городе Опочке. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат.

В огне погиб 59-летний хозяин квартиры, его 61-летняя супруга госпитализирована с ожогами.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Источник: Псковская Лента Новостей