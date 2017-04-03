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Ночью вандалы разбили памятный знак к 850-летию Великих Лук. ФОТО

03.04.2017 13:25 ПЛН, Псков

Сегодня ночью неизвестные разбили стекло на памятном знаке к 850-летию Великих Лук на крепости. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рядом с памятником также подожжена трава.

Источник: Псковская Лента Новостей



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