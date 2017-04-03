Куртку с телефоном, картой памяти и деньгами похитили у посетителя великолукского бара

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки раскрыты кражи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в городе на Ловати ночью 31 марта в помещении бара по проспекту Гагарина у одного из посетителей была похищена куртка, в которой находились мобильный телефон с чехлом, карта памяти и деньги. По подозрению в совершении этого преступления сотрудники патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» задержали безработного, ранее судимого горожанина, 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

А ночью 1 апреля в кафе на набережной Лейтенанта Шмидта в Великих Луках у 31-летней женщины из кармана куртки была совершена кража мобильного телефона. В результате проведенных полицейскими оперативно-разыскных мероприятий экипажем ППС задержан подозреваемый - безработный великолучанин, 1988 года рождения. Похищенное им изъято. Проводится расследование.

Утром 2 апреля в городе на Ловати из комнаты общежития по улице Ставского путем подбора ключа у 20-летнего жителя Санкт-Петербурга похитили телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Это безработный великолучанин 1955 года рождения. Телевизор изъят. Ведется проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей