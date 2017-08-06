9-летняя петербурженка в Псковской области стала жертвой педофила - СМИ

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга расследуют обстоятельства развращения несовершеннолетней жительницы города.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 5 августа в полицию обратилась 43-летняя женщина, проживающая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Она рассказала, что летом этого года отправила свою дочь отдыхать в деревню в Пушкиногорском районе Псковской области. Девятилетний ребенок уехал вместе с соседом по дому и его несовершеннолетним сыном.

По сообщению информационного агентства «Невские новости», именно мужчина и предложил взять с собой девочку.

После отдыха женщина заявила в полицию на соседа. По ее словам, 2 августа мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Как отмечает интернет-портал «Фонтанка», Следственный комитет проверяет поступившую информацию.

Источник: Псковская Лента Новостей