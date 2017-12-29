В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в нападении на фельдшера скорой помощи

Следственным отделом по г.Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего безработного местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

По версии следствия, вечером 14 декабря 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у здания детской областной больницы, препятствуя госпитализации по медицинском показателям несовершеннолетней родственницы, запрыгнул в машину скорой медицинской помощи и дважды ударил кулаком по лицу сопровождающего пациентку фельдшера, причинив телесные повреждения.

Следует отметить, что в день происшествия дежурный следователь в инициативном порядке выехал на место происшествия по сообщению о нападении на медицинского работника.

В дальнейшем в адрес прокуратуры направлено ходатайство о поручении предварительного расследования по уголовному делу, подследственному органам внутренних дел, следователям Следственного комитета, которое было удовлетворено.

Расследование завершено в кратчайшие сроки. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей