Суд отказал в аресте Олега Брячака

Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, меру пресечения в виде домашнего ареста для парламентария просило следствие по делу о мошенничестве. В зале суда находился конвой.

Ранее сообщалось, что Олегу Брячаку предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, в 2011 - 2013 гг. Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов рублей.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Псковская Лента Новостей