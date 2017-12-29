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Суд отказал в аресте Олега Брячака

Суд отказал в аресте Олега Брячака

Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, меру пресечения...69



Суд отказал в аресте Олега Брячака

29.12.2017 16:57 ПЛН, Псков

Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, меру пресечения в виде домашнего ареста для парламентария просило следствие по делу о мошенничестве.  В зале суда находился конвой.

Ранее сообщалось, что Олегу Брячаку предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, в 2011 - 2013 гг. Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов рублей.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Расследование уголовного дела продолжается. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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