Происшествия

В Великих Луках грабитель отобрал у женщины сумочку с деньгами и банковскими картами

В Великих Луках экипажем группы задержания вневедомственной охраны задержан мужчина, подозреваемый в грабеже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что у дома на проспекте Гагарина неизвестный открыто похитил у женщины сумочку с банковскими картами и деньгами.

Получив приметы лица, совершившего грабеж, росгвардейцы незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В ходе отработки территории, у дома на площади Калинина подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело.