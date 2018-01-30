Происшествия

Два телефона, два планшета и электронную книгу украл пскович из сервисного центра

Сотрудниками 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову по горячим следам установлен гражданин, подозреваемый в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в областном центре днем 27 января в один из сервисных центров зашел мужчина, который собирался сдавать в ремонт свой телефон. Однако он воспользовался тем, что сотрудник центра на какой-то момент отвлекся, и похитил со стола пакет, в котором находились два мобильных телефона, два планшетных компьютера и электронная книга, а затем скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову, в кратчайшие сроки была установлена личность подозреваемого. Им оказался пскович, 1976 года рождения.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.