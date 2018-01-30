Происшествия

К 7 месяцам исправительных работ приговорили псковича, похитившего электроинструменты

Житель Пскова приговорен к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства за кражу чужого имущества.

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Печорского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В суде установлено, что 3 сентября 2017 года мужчина, находясь в деревне Вашина Гора Печорского района в помещении сарая, расположенного на базе отдыха «Вашинагорская», куда он имел доступ, из корыстных побуждений тайно похитил электроинструменты, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 15279 рублей.

С учетом позиции государственного обвинитель, суд назначил осужденному наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка.

Приговор суда не вступил в законную силу.