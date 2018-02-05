Происшествия

Мошенники списали с карты псковички 108 тысяч рублей

Под предлогом защиты банковской карты от мошенников у псковички похитили крупную денежную сумму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительнице областного центра позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что в целях предупреждения мошеннических проявлений необходимо обеспечить защиту ее банковской карты. И, якобы, в связи с этим ему потребовалось уточнить реквизиты карты собеседницы. Необходимую информацию женщина предоставила. А через некоторое время с ее банковской карты было списано 108 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.