Происшествия

Кражи зерна, аппаратуры и денег раскрыты псковской полицией

Полицией установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре в период с 13 по 14 февраля из квартиры дома по Ленинградскому шоссе путем разбития стекла совершена кража телевизора, электрообогревателя, радиоприемника и кабеля. Причиненный ущерб устанавливается. По подозрению в совершении этой кражи задержан 48-летний безработный, ранее судимый пскович. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Новоржевском районе в деревне Вехно из-под навеса свободным доступом были похищены 20 мешков зерна, принадлежащего местной организации. В этом преступлении подозреваются двое жителей Новоржевского района, 1960 и 1988 годов рождения. В ходе проведенных обысков часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Острове 13 февраля из квартиры дома по улице К.Назаровой свободным доступом совершена кража двух мобильных телефонов и денег в сумме 7 тысяч рублей. В этой краже подозревается безработный пскович, 1987 года рождения. Изъяты похищенные телефоны. Проводится проверка.

А в период с 27 января по 6 февраля из дома в деревне Карпово Островского района путем повреждения окна совершена кража газового баллона, набора ключей и печного настила. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления. Это – 45-летний не работающий, судимый местный житель. Изъята часть похищенного. Ведется следствие.