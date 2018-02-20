Происшествия

На псковича, промышлявшего кражей ворот в Стругах Красных, завели уголовное дело

Сотрудники МО МВД России «Стругокрасненский» раскрыли хищение восьми металлических ворот из гаражного ангара. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Стругах Красных в период с 1 по 19 февраля из гаражного ангара по улице Заводской свободным доступом была совершена кража восьми металлических ворот. Причиненный ущерб устанавливается.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Пскова. По имеющимся данным, в темное время суток с использованием газосварочного оборудования подозреваемый срезал ворота с петель, разрезал их и грузил в «Газель», арендованную в Санкт-Петербурге. А затем на этой машине он отвозил похищенное в город на Неве, где сдавал в пункт приема металла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.