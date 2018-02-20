Происшествия

В Пскове продолжаются поиски пенсионера, который ушел из дома на новогодних каникулах

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Александр Николаевич Смирнов 1931 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 4 января 2018 года он пропал без вести на территории Пскова.

Приметы: на вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.

Особые приметы: отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки - татуировка в виде якоря.

Был одет: вязаная серая шапка, черные куртка и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого А. Н. Смирнова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.