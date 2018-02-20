Происшествия

В Пскове застрелен водитель такси

В ночь с 22 на 23 февраля в Пскове был застрелен водитель такси. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, его труп был обнаружен в машине в кювете под Псковом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы находилось в автомашине такси. В ходе осмотра в салоне были найдены обрез и патроны к нему.

При обследовании прилегающей территории в лесу был обнаружен второй труп с признаками общего переохлаждения организма.

По одной из версий следователей, водитель такси мог быть застрелен своим клиентом.

Как стало известно ПЛН, мужчина возвращался на такси из увеселительного заведения в Пскове, где между ним и администрацией заведения произошел конфликт из-за утерянного гардеробного номерка. На такси он поехал домой за обрезом, чтобы вернуться в учреждение и разобраться с обидчиками, но на пути у него встал таксист. Получив отказ везти его с ружьем обратно в ночной клуб, мужчина выстрелил в таксиста, после чего сел за руль его автомашины и начал движение по городу, пока не привлек внимание экипажа ДПС. Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Фото: группа «Дороги-60 Позывной "Псков"» ВК