Происшествия

Две автомашины сгорели за сутки в Псковской области

В 12.37 26 февраля поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Инженерной в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в грузовом «Фиат Дукато» 2012 года выпуска огнем повреждены моторный отсек по всей площади и салон. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке. Для ликвидации пожара привлекались 2 единиц техники, 6 человек.

В 20.01 26 февраля произошло возгорание автомобиля «Тойота Камри» на улице Севастопольской в городе Великие Луки. В автомашине 2006 года выпуска выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в моторном отсеке. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.