Происшествия

К 15 годам строгого режима приговорен великолучанин за резню, в результате которой скончалась женщина

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 (убийство) и ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух лиц) УК РФ. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

Установлено, что в ночь на 19 мая 2017 года потерпевшая, поссорившись с сожителем, пригласила к себе домой в городе Великие Луки двух незнакомцев, после чего стала употреблять с ними спиртные напитки. Когда наступило позднее время, и она попросила мужчин покинуть ее жилище, один из них, восприняв это как оскорбление, схватил нож и нанес ей не менее 8 ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей, от которых потерпевшая скончалась.

В это время на крики женщины выбежала сперва ее несовершеннолетняя дочь, которая закрыла собою мать и также получила не менее 6 ножевых ранений в область жизненно важных органов, а затем сожитель потерпевшей, которому было нанесено не менее 4 ударов ножом, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Опасаясь был задержанным сопротивляющимися родственниками убитой потерпевшей, злоумышленник скрылся с места преступления.

Приговором Великолукского городского суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.