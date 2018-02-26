Происшествия

Подростки совершили массовый побег из Себежского спецучилища

Подростки совершили массовый побег из Себежского спецучилища. Информация об этом накануне была опубликована в социальных сетях.

Как сообщается в группе «Подслушано в Себеже», это случилось 4 марта. В сообщении идет речь о побеге 30 воспитанников спецучилища в возрасте от 14 до 18 лет. В связи с этим МО МВД РФ Себежский призвал граждан быть бдительными.

Позже на форуме под данным сообщением уточнили, что сбежали не 30, а 15 подростков, и, к тому же, их уже нашли.

Информацию о побеге Псковской Ленте Новостей косвенно подтвердили в спецучилище, но комментировать отказались. «Без комментариев. Идет следствие», - сказали в учреждении.