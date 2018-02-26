Происшествия

В Пустошкинском районе сгорел жилой дом

Пожар произошел 6 марта в 8.45 в деревне Каменка Пустошкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел жилой дом. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены две надворные постройки.

В этот же день в 10.33 в деревне Наволок Псковского района произошло задымление в неэксплуатируемом летнем кафе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.