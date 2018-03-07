Происшествия

В Ленинградской области пропала пенсионерка-стрелок, женщина могла направиться в Псковскую область

В Кингисеппском районе Ленинградской области пропала пенсионерка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом отряде «Лиза Алерт», Галина Алексеевна Кириченко ушла из дом 7 марта и до настоящего времени не вернулась.

По данным портала 47news, 8 марта в кингисеппскую полицию обратилась 27-летняя местная жительница. Она сообщила, что около часа дня 7 марта из квартиры дома на улице Воровского в Кингисеппе ушла и не вернулась ее 59-летняя мать. Известно, что пропавшая работает стрелком военизированной охраны на железнодорожной станции в Ивангороде.

Близкие выяснили, что Галина Кириченко уехала из дома на такси и вышла в районе городской поликлиники. Затем через час она сняла небольшую сумму денег в банкомате на Карла Маркса, 11.

Выяснилось, что за день до исчезновения, Галина ходила вместе с дочерью и внучками в кафе, но ничего необычного в ее поведении не было. На следующий день, пока дочь была на работе, она собралась, попрощалась с внучкой и ушла. При этом, женщина оставила дома все комплекты ключей от квартиры, а также паспорт и мобильный телефон.

«Мама перед уходом сказала внучке, что якобы поедет в Шушары к своим знакомым, хотя мы точно знаем что никаких знакомых там у нее нет», - рассказала 47news дочь пропавшей Ирина.

Есть также предположение, что женщина могла отправиться в Гдовский район Псковской области, где похоронен ее муж.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Галины Кириченко, просят обратиться по телефону 89500177380 (дочь Ирина) либо по телефонам, указанным на объявлении.