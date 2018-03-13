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В Пскове многодетный отец-эксгибиционист подозревается в совращении школьниц возле стен Кремля

Следственным отделом по г.Псков следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия).

По версии следствия, 10 марта 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев двух несовершеннолетних школьниц у инсталляции возле стен Кремля, совершил в отношении них развратные действия. Девочки незамедлительно сообщили о преступлении в правоохранительные органы.

«В Пскове задержан многодетный отец-эксгибиционист, который совращал несовершеннолетних возле стен Кремля. Подозреваемого задержали прибывшие по вызову потерпевших девочек полицейские, когда он пытался покинуть место преступления по льду через реку Великая», - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.