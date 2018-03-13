Происшествия

Посетители псковских судов пытались пронести ножи, длинные ножницы и оружие

Около 1000 запрещенных предметов было выявлено приставами у посетителей судов в Псковской области в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 15 марта сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников.

По его словам, перечень запрещенных предметов указывается в каждом здании суда. Тем не менее, псковичи пытались прочти во Дворцы правосудия с длинными ножницами, ножами, газовыми баллончиками, запрещенными жидкостями. В прошлом году был выявлен случай, когда посетитель хотел зайти в суд с оружием, которое не было зарегистрировано.

Кроме того, в 2017 году выявлено 100 административных правонарушений в зданиях судов.