Происшествия

Настоятеля одного из храмов в Псковской области подозревают в краже телевизора

Настоятеля храма в Псковской области подозревают в краже телевизора, пишет Mash.

Настоятель храма Рождества Христова села Пожеревицы Дедовичского района Псковской области иеромонах Всеволод (Поцелуев) якобы одолжил прихожанину денег, а тот их не отдал. Тогда батюшка пошел домой к должнику и забрал оттуда телевизор. На следующий день к нему пришли полицейские и обвинили в краже.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в дедовичскую полицию действительно поступило сообщение от женщины о том, что некий гражданин забрал из ее дома телевизор якобы в счет долга. Сын задолжал мужчине денег.

По данному факту проводится поверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям гражданина и принято решение в соответствии с законодательством.