Происшествия

В Чудском озере рыбоохрана поймала браконьерское судно

29 мая в ходе контрольно-надзорных мероприятий на Чудском озере сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству совместно с представителями ОМВД России по Гдовскому району Псковской области задержано рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, размер браконьерского улова составил более 200 кг - более 534 особей судака, 8 лещей, 16 ряпушек. Ущерб, нанесенный местной фауне, составил 134 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.