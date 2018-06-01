Происшествия

В Пскове будут судить дебошира, который размахивал винтовкой Мосина на детской площадке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 6 апреля обвиняемый, будучи задержанным в состоянии алкогольного опьянения с ружьем во дворе одного из домов в Пскове, выражая свое недовольство, ударил полицейского ногами в живот.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно ПЛН, инцидент произошел на детской площадке. Быстрее полицейских, которым поступил вызов, там оказался проживающий неподалеку сотрудник СОБР отдела Росгвардии, который схватился с дебоширами врукопашную и отобрал винтовку Мосина. Один из задержанных выместил обиду на полицейском, пнув его ногами в живот. Хозяина винтовки (его среди дебоширов не было) допросить так и не смогли. Его тело было обнаружено с ножевым ранением в собственной квартире.