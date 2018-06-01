Происшествия

Более 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя стоимостью в 6,5 млн рублей изъяли псковские полицейские. ФОТО и ВИДЕО

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области пресечена незаконная деятельность трех местных жителей, связанная с реализацией поддельной алкогольной продукции.

По версии следствия, мужчины приобрели у поставщика немаркированный алкоголь: водку и коньяк разных марок – более 40 тысяч бутылок. Общая стоимость фальсификата составила более шести с половиной миллионов рублей. Для удобства хранения и сбыта псковичи решили перевезти продукцию на склад - в арендованное нежилое помещение. Откуда фальсификат и был изъят в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УМВД России по Псковской области. Как установлено в ходе следствия, изъятая алкогольная продукция, является спиртосодержащей жидкостью, не отвечающей требованиям ГОСТа.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками совершенные в особо крупном размере».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных противоправных действий и собирают необходимые доказательства для направления уголовного дела в суд.