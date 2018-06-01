Происшествия

В Новосокольническом районе сгорел «ВАЗ»

Три пожара зафиксировано в Псковской области в пятницу, 1 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 11.25 в деревне Городище Островского района в 2-этажном жилом доме в 2-комнатрной квартире огнем повреждена одна из комнат. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

В 11.37 в Пушкинских Горах на ул. Аэродромной в дачном доме сгорела кровля, здание выгорело изнутри по всей площади. Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 21.20 в СНТ «Фиалка» Новосокольнического района сгорел «ВАЗ 2109» 1996 года выпуска. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.