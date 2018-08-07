Происшествия

Бани горели в понедельник в Палкинском и Пыталовском районах

Пожар произошел 6 августа в 13.40 в деревне Носово Пыталовского района, сгорела баня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В этот же день в 18.51 в деревне Боровики Палкинского района также горела баня. Огнем повреждены стены, потолочные перекрытия и кровля. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.