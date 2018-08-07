Происшествия

Выходцы одной из стран Аравийского полуострова пытались незаконно через Псковскую область перебраться в ЕС

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Случай произошел в Печорском районе, у населенного пункта Тармахино, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники задержали в трех с половиной километрах от российско-эстонской границы двух иностранных граждан. Как оказалось, задержанные молодые люди 1990 и 1993 годов рождения прибыли в Российскую Федерацию с устойчивым намерением перебраться в страны Евросоюза. Поскольку у путешественников не было всех необходимых для этого документов, законный путь через государственную границу для них был закрыт. Осознавая это, выходцы одной из стран Аравийского полуострова все равно решились убыть в сопредельное государство незаконно и выдвинулись в обход установленных пунктов пропуска, но были задержаны сотрудниками Управления.

Печорским районным судом иностранные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне иностранным гражданином или лицом без гражданства», и привлечены к ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.